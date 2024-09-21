Слот: "Нуньес получит свой шанс"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот пообещал, что нападающий Дарвин Нуньес еще получит шанс проявить себя.

Нуньес, стоивший "Ливерпулю" рекордные 85 миллионов фунтов, еще не выходил в стартовом составе в этом сезоне. 25-летний уругваец отметился лишь четырьмя появлениями на замену, суммарно сыграв 84 минуты и не совершив результативных действий.



Тем не менее, Слот рассчитывает на Нуньеса, призывая подопечного упорно трудиться в ожидании полноценного шанса.



"Ему нужно то же самое, что и остальным. Очень упорно трудиться, и тогда голы придут".



"Ты выходишь и трудишься на команду, следствием чего становятся голы и результативные передачи атакующих игроков. Так было с Коди (Гакпо) против "Милана", поэтому, если ты играешь за команду вроде "Ливерпуля", у тебя всегда будут голы и передачи. На мой взгляд, все определяет твоя работа без мяча".



"Он получит свой шанс в ближайшем будущем. Мы играем много матчей, его физическая форма становится лучше и лучше, и с каждым днем он понимает, чего мы хотим от него. Но он имеет дело с конкуренцией со стороны Диогу (Жоты), который играет хорошо", — цитирует Слота Daily Star.