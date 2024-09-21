Слот: "Нуньес получит свой шанс"

Дарвин Нуньес Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот пообещал, что нападающий Дарвин Нуньес еще получит шанс проявить себя.

Нуньес, стоивший "Ливерпулю" рекордные 85 миллионов фунтов, еще не выходил в стартовом составе в этом сезоне. 25-летний уругваец отметился лишь четырьмя появлениями на замену, суммарно сыграв 84 минуты и не совершив результативных действий.

Тем не менее, Слот рассчитывает на Нуньеса, призывая подопечного упорно трудиться в ожидании полноценного шанса.

"Ему нужно то же самое, что и остальным. Очень упорно трудиться, и тогда голы придут".

"Ты выходишь и трудишься на команду, следствием чего становятся голы и результативные передачи атакующих игроков. Так было с Коди (Гакпо) против "Милана", поэтому, если ты играешь за команду вроде "Ливерпуля", у тебя всегда будут голы и передачи. На мой взгляд, все определяет твоя работа без мяча".

"Он получит свой шанс в ближайшем будущем. Мы играем много матчей, его физическая форма становится лучше и лучше, и с каждым днем он понимает, чего мы хотим от него. Но он имеет дело с конкуренцией со стороны Диогу (Жоты), который играет хорошо", — цитирует Слота Daily Star.


Метки Ливерпуль, Нуньес, Слот

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2024 07:00

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