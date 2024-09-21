Фергюсон: "Иногда скучаю по тренерской работе"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон признался, что время от времени скучает по тренерской работе.

Фергюсон является самым успешным тренером в истории "Юнайтед". За свои 27 лет в клубе сэр Алекс выиграл 38 трофеев, включая 13 титулов Премьер-Лиги.



В 2013 году Фергюсон ушел на пенсию, и "Юнайтед" пока не удается воспроизвести прежний успех. Впрочем, самому сэру Алексу это расставание тоже далось тяжело.



"Да, иногда я скучаю по тренерской работе. Я вспоминаю первый год после ухода на пенсию, когда я отправился на европейский финал, и я сказал Кэти (ныне покойной жене): "Это то, по чему я скучаю". Скучаю по большим матчам, европейским матчам".



"Затем я присутствовал на большинстве европейских финалов, потому что я обнаруживал нечто, к чему могу себя относить и чем мне нравилось заниматься каждый день. Потому что это большие события, в которых "Юнайтед" всегда должен участвовать", — сообщил 82-летний Фергюсон BBC.