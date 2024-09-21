5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 21 сентября, восемью поединками стартует 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" впервые начал сезон с трех подряд домашних поражений в чемпионате. "Челси" впервые с кампании 2017/18 выиграл три первых выездных поединка в Премьер-Лиге. "Синие" выиграли 30 из 56 встреч с "молотобойцами" в Премьер-Лиге — только "Тоттенхэм" они побеждали чаще в дивизионе (35).



"Вест Хэму" нужно оценить состояние Эмерсона Палмери и Никласа Фюллькруга.



Полузащитники "Челси" Энцо Фернандес и Кирнан Дьюсбери-Холл, пропустившие выезд к "Борнмуту", оправились после болезни. Мало Гюсто и Рис Джеймс травмированы. Может сыграть Ромео Лавиа.



ТОТТЕНХЭМ — БРЕНТФОРД 17:00



Четыре очка после четырех матчей — это худший старт "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге с сезона 2015/16. "Брентфорд" потерпел 12 поражений в 16 последних выездных поединках чемпионата. "Пчелы" одержали только три победы в 22 встречах со "шпорами" во всех соревнованиях.



Вингер "Тоттенхэма" Вильсон Одобер получил травму задней поверхности бедра в матче Кубка Лиги посреди недели. Также в лазарете остается Ришарлисон, но Ив Биссума и Тимо Вернер должны вернуться.



Вингер "Брентфорда" Йоан Висса пропустит пару месяцев с травмой лодыжки. По-прежнему отсутствуют и Аарон Хики, Матиас Йенсен, Джош Дасилва, Густаво Нунес и Игорь Тиаго.



САУТГЕМПТОН — ИПСВИЧ 17:00



"Саутгемптон" — одна из двух команд, которые еще не вели в счете в этом сезоне Премьер-Лиги (также — "Кристал Пэлас"). "Ипсвич" не выиграл ни одного из девяти последних выездных матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 7 поражений) — с победы над "Эвертоном" в феврале 2002. В прошлом сезоне Чемпионшипа "трактористы" сделали дубль против "святых".



Защитник "Саутгемптона" Джек Стивенс продолжает отбывать дисквалификацию. Уилл Смоллбоун и Камалдин Сулемана по-прежнему травмированы.



Нападающий "Ипсвича" Натан Бродхед залечил заднюю поверхность бедра и готов сыграть свои первые минуты в этом сезоне. Харри Кларк на пороге возвращения после повреждения ахилла, но ему еще нужно немного времени.



ЛИВЕРПУЛЬ — БОРНМУТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В новом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" позволил своим соперникам нанеси 28 ударов — меньше всех в дивизионе. "Борнмут" одержал только одну победу в семи последних матчах чемпионата — 2:3 против "Эвертона" во время своего предыдущего выезда. "Вишенки" еще никогда не побеждали на поле "красных" (1 ничья, 9 поражений).



Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рискует пропустить этот матч из-за мышечной проблемы. Харви Эллиотт продолжает восстановление после травмы лодыжки. Федерико Кьеза может дебютировать в Премьер-Лиге.



Голкипер Кепа Аррисабалага возвращается на ворота "Борнмута", пропустив матч против "Челси" из-за условий своей аренды.



ЛЕСТЕР — ЭВЕРТОН 17:00



"Лестер" пропускал в каждом из 15 последних домашних матчей Премьер-Лиги. "Эвертон" всего лишь третий раз в своей истории проиграл все четыре первых поединка сезона в чемпионате. "Лисы" одержали только одну победу в семи последних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге — 0:2 на выезде в ноябре 2022 (3 ничьи, 3 поражения).



Нападающий Одсонн Эдуар снова доступен для "Лестера" после пропущенного матча против "Кристал Пэлас". Якуб Столарчик и Патсон Дака остаются в лазарете.



"Эвертон" надеется, что Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Виталий Миколенко и Доминик Калверт-Левин успеют решить свои проблемы со здоровьем. Джеймс Гарнер и Джек Харрисон приболели. Идрисса Гейе отлучился по причинам семейного характера.



ФУЛХЭМ — НЬЮКАСЛ 17:00



"Фулхэм" выиграл только один из шести последних домашних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 3 поражения), хотя в шести предыдущих набрал 13 очков. "Ньюкасл" может впервые с сезона 2011/12 остаться непобежденным в пяти первых турах Премьер-Лиги. "дачники" ни разу не одолели "сорок" в восьми последних встречах в высшем дивизионе (2 ничьи, 6 поражений), все пять последних проиграв.



Единственной потерей "Фулхэма" остается нападающий Карлос Винисиус.



Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак под вопросом из-за ушиба стопы. Свен Ботман, Джамаал Ласселлс, Льюис Майли и Каллум Уилсон по-прежнему травмированы.



АСТОН ВИЛЛА — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Астон Вилла" пропустила 26 голов в 12 последних домашних матчах Премьер-Лиги (в среднем по 2.2 за матч) — против лишь восьми в 16 предыдущих. "Вулверхэмптон" может похвастать только одной победой в 14 последних поединках чемпионата (3 ничьи, 10 поражений). "Вилланы" надеются впервые с 2004 года оформить две победы подряд против "волков" в Премьер-Лиге.



Защитник "Виллы" Мэтти Кэш возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра. Олли Уоткинс в порядке, несмотря на возникшие против "Янг Бойз" проблемы с лодыжкой. Джейден Филоджен остается в лазарете.



"Вулверхэмптон" устроит фитнес-тесты для Райана Аит-Нури и Тоти. Бубакар Траоре перенес операцию на колене и будет отсутствовать до Рождества.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30



Во всех четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" пропускал первым — только у "Саутгемптона" такая же ситуация. "Манчестер Юнайтед" оформил три "клин-шита" в пяти последних поединках чемпионата — как и в 24 предыдущих. В прошлом сезоне "орлы" впервые в истории сделали дубль против "красных дьяволов" в чемпионате.



Полузащитник "Пэлас" Шейк Дукуре пропустит несколько недель с травмой пальца ноги. Трево Чалоба и Матеус Франка пока не набрали игровую форму.



Мейсон Маунт и Расмус Хейлунд вернулись к тренировкам с "Юнайтед" на этой неделе, но Лени Йоро, Виктору Линделефу, Люку Шоу и Тиреллу Маласиа нужно больше времени.