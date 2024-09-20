Гвардиола: "Арсенал" становится сильнее с каждым сезоном"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил с похвалой в адрес "Арсенала", своего соперника по ближайшему матчу Премьер-Лиги.

В воскресенье "Сити" примет дома "Арсенал", возглавляемый бывшим ассистентом Гвардиолы в лице Микеля Артеты.



В прошлом сезоне "Арсеналу" удалось добыть ничью 0:0 на "Этихад", и Гвардиола ожидает не менее тяжелого матча.



"Они становятся сильнее с каждым сезоном. Они увеличивают глубину состава, добавляют большие первоклассных игроков".



"Каждый сезон они становятся лучше и лучше. Вы можете спросить его (Артету), что конкретно они улучшили! Если скажу я, меня обвинят в том, что я играю в игры разума!"



"Каждый знает, что они росли как команда год за годом. Они были близки в предыдущие годы, но мы по-прежнему сильны и предвкушаем матч".



"Я ожидаю, что этот матч будет похож на прошлый сезон. Забить можно многими разными способами. Со стандартов это непросто, потому что они такие высокие, выше нас. При переходе из обороны в атаку они быстрее нас. Когда нам удается их прижать, они аккумулируют много игроков, а их нападающие становятся опорными полузащитниками".



"Они не оставляют свободного пространства, и у них есть игроки, чтобы убеждать в прорыв. Салиба и Габриэль были невероятно сосредоточены на Эрлинге Холанде, никогда не оставляя того один на один. Всегда двое или трое против одного".



"Поэтому атаковать против них так сложно. Они не проиграли ни одного выездного матча в 2024 году. Они лишь раз сыграли вничью, против нас. Это не один-два матча, это стабильность", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт Премьер-Лиги.