Защитник "Манчестер Юнайтед" Тирелл Маласиа возобновил тренировки в общей группе.

Маласиа провел 39 матчей за "Юнайтед" в своем дебютном сезоне после перехода из "Фейеноорда" летом 2022, однако сейчас Тирелл не имеет игровой практики уже 16 месяцев, восстанавливаясь после операции на колене.



К счастью для Маласиа, сейчас его восстановление уже находится в завершающей стадии, и в пятницу "Юнайтед" объявил, что 25-летний голландец приступил к тренировкам с партнерами по команде.



Теперь Маласиа будет постепенно увеличивать нагрузку, при этом оставаясь под наблюдением медицинского штаба "Юнайтед".



Добавим, что Маласиа был заявлен "Юнайтед" не только на Премьер-Лигу, но и на Лигу Европы, поэтому "красные дьяволы", по всей видимости, рассчитывают на возвращение Тирелла в скором времени.