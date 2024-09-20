Маласиа возобновил тренировки в общей группе
Защитник "Манчестер Юнайтед" Тирелл Маласиа возобновил тренировки в общей группе.
Маласиа провел 39 матчей за "Юнайтед" в своем дебютном сезоне после перехода из "Фейеноорда" летом 2022, однако сейчас Тирелл не имеет игровой практики уже 16 месяцев, восстанавливаясь после операции на колене.
К счастью для Маласиа, сейчас его восстановление уже находится в завершающей стадии, и в пятницу "Юнайтед" объявил, что 25-летний голландец приступил к тренировкам с партнерами по команде.
Теперь Маласиа будет постепенно увеличивать нагрузку, при этом оставаясь под наблюдением медицинского штаба "Юнайтед".
Добавим, что Маласиа был заявлен "Юнайтед" не только на Премьер-Лигу, но и на Лигу Европы, поэтому "красные дьяволы", по всей видимости, рассчитывают на возвращение Тирелла в скором времени.
20.09.2024 22:00
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