"Эвертон" открыт к возвращению Алли

Спортивный директор "Эвертона" Кевин Телвелл сообщил, что полузащитник Деле Алли может вернуться к выступлениям за "ирисок".

Алли не играет в футбол с февраля 2023, когда он находился в аренде в турецком "Бешикташе". А последний раз футболку "Эвертона" Деле примерял еще в августе 2022.



В конце июня Алли стал свободным агентом, однако 28-летний англичанин продолжает тренироваться, и в "Эвертоне" открыты к его возвращению.



"Мы очень надеемся, что еще увидим его в футболке "Эвертона". Он упорно тренировался, чтобы привести себя в состояние, которое физически позволит ему играть матчи".



"У нас все хорошо с "Тоттенхэмом", у нас есть договоренность с этими парнями насчет того, что случится, если мы подпишем с ним контракт".



"Он был бы счастлив сыграть за "Эвертон" в Премьер-Лиге, и мы были бы счастливы, если это произойдет, потому что у этого парня было очень сложное время", — сообщил Телвелл BBC.