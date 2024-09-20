"Эвертон" открыт к возвращению Алли
Спортивный директор "Эвертона" Кевин Телвелл сообщил, что полузащитник Деле Алли может вернуться к выступлениям за "ирисок".
Алли не играет в футбол с февраля 2023, когда он находился в аренде в турецком "Бешикташе". А последний раз футболку "Эвертона" Деле примерял еще в августе 2022.
В конце июня Алли стал свободным агентом, однако 28-летний англичанин продолжает тренироваться, и в "Эвертоне" открыты к его возвращению.
"Мы очень надеемся, что еще увидим его в футболке "Эвертона". Он упорно тренировался, чтобы привести себя в состояние, которое физически позволит ему играть матчи".
"У нас все хорошо с "Тоттенхэмом", у нас есть договоренность с этими парнями насчет того, что случится, если мы подпишем с ним контракт".
"Он был бы счастлив сыграть за "Эвертон" в Премьер-Лиге, и мы были бы счастливы, если это произойдет, потому что у этого парня было очень сложное время", — сообщил Телвелл BBC.
20.09.2024 21:00
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