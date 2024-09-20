Мареска призвал Мудрика упорнее тренироваться

Наставник "Челси" Энцо Мареска призвал своего вингера Михаила Мудрика упорнее тренироваться.

Накануне появилась информация, что Мудрик отчаянно хочет покинуть "Челси" в январе, потому что расстроен дефицитом игровых минут при Мареске.



Однако Мареска считает, что Мудрику по силам изменить свою ситуацию. Если 23-летний украинец будет усердно тренироваться, у него будут шансы играть.



"Тренировочные занятия — единственный способ улучшить игроков. Мы должны стараться улучшать их всех каждый день. Некоторым игрокам требуются дополнительные занятия, и Миша — один из них".



"В данный момент он не играет, но это не значит, что он не будет играть в будущем", — цитирует Мареску Sky Sports.