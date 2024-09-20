Гвардиола поддержал Родри насчет изменения футбольного календаря
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал своего полузащитника Родри, заявившего, что игроки близки к забастовке.
Ранее на этой неделе Родри стал очередным игроком, пожаловавшимся на чрезмерную плотность футбольного календаря, также заикнувшись о забастовке.
Гвардиола считает, что футбольные чиновники не смогут игнорировать игроков, если те всерьез будут угрожать забастовкой.
"Я практически уверен, что, если это и изменится, то оно должно исходить от игроков. Мы видим, что многие высказываются насчет этого".
"Игроки — единственные, кто может изменить то, как составляют расписание. Изменить, высказывая свое мнение и совершая поступки".
"Этот вид бизнеса может существовать без тренеров, спортивных директоров, владельцев и медиа, но без игроков матчи играть не получится. Они — единственные, кто обладает властью изменить это".
"Игра будет менее привлекательной, если игроки будут уставшими, и это единственная причина, почему игроки — не только Родри — высказываются насчет этого".
"Я бы сказал, что не только в этой стране, но по всему миру люди начинают высказываться. Посмотрим, что из этого выйдет", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
20.09.2024 19:00
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