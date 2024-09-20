"Тоттенхэм" думал купить Тоуни вместо Соланке
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его клуб задумывался о покупке нападающего Айвена Тоуни перед тем, как потратиться на Доминика Соланке.
Минувшим летом "Тоттенхэм" обновил свой трансферный рекорд, купив Соланке у "Борнмута" за 65 миллионов фунтов. Правда, в трех своих первых матчах за "шпор" 27-летнему англичанину отличиться не удалось.
По словам Постекоглу, альтернативой Соланке для "Тоттенхэма" был Тоуни, который в заключительный день летнего окна сменил "Брентфорд" на "Аль-Ахли" за 40 млн. фунтов. "Шпоры" просто решили, что Доминик подходит им больше, хоть и стоит дороже.
"Мы рассматривали вариант с Тоуни, но Дом обладает тем подходящим для нас профилем, который мы давно искали".
"Почему Соланке не забивает? Просто сделайте выдох, немного займитесь йогой, подумайте о вселенной на секунду, а затем делайте свои суждения".
"Нам не нужно спешить с выводами, потому что альтернативно он мог замечательно начать, забить во всех четырех матчах, а затем у него последовал бы период, который бывает у всех нападающих, когда они не забивают".
"Я не обращаю внимания на эти вещи. Я вижу, что он пришел, очень хорошо освоился, но получил травму, которая логичным образом помешала ему начать свою карьеру здесь так, как он хотел, но у него будет еще много времени", — цитирует Постекоглу BBC.
20.09.2024 18:00
Просмотров: 402
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тоуни в разы лучше. Хотя... шо тот говнарь, шо этот.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий