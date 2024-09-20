Гвардиола: "Де Брюйне может сыграть с "Арсеналом"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола развеял опасения насчет здоровья Кевина Де Брюйне и заявил, что полузащитник может сыграть против "Арсенала" в воскресенье.
Де Брюйне, как показалось, получил травму паховой области в матче Лиги Чемпионов против "Интера" в минувшую среду (0:0), будучи замененным в перерыве.
Таблоиды утверждали, что теперь Де Брюйне пропустит матч Премьер-Лиги против "Арсенала", однако Гвардиола уверяет, что 33-летний бельгиец имеет шансы выйти на поле "Этихад" через два дня.
"Он чувствует себя чуть лучше сегодня, но мы еще не провели свою тренировку, и нам нужно посмотреть. Он может принять участие", — приводит слова Гвардиолы The Independent.
20.09.2024 17:00
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начнёт на скамейке, выйдет если будет в нём надобность
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Всё равно не в форме, так что похуй
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