Гвардиола: "Де Брюйне может сыграть с "Арсеналом"

Кевин Де Брюйне Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола развеял опасения насчет здоровья Кевина Де Брюйне и заявил, что полузащитник может сыграть против "Арсенала" в воскресенье.

Де Брюйне, как показалось, получил травму паховой области в матче Лиги Чемпионов против "Интера" в минувшую среду (0:0), будучи замененным в перерыве.

Таблоиды утверждали, что теперь Де Брюйне пропустит матч Премьер-Лиги против "Арсенала", однако Гвардиола уверяет, что 33-летний бельгиец имеет шансы выйти на поле "Этихад" через два дня.

"Он чувствует себя чуть лучше сегодня, но мы еще не провели свою тренировку, и нам нужно посмотреть. Он может принять участие", — приводит слова Гвардиолы The Independent.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. irbis85 20.09.2024 17:30 # irbis85
    начнёт на скамейке, выйдет если будет в нём надобность

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  2. gameboy 20.09.2024 17:02 # gameboy
    Всё равно не в форме, так что похуй

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