Гвардиола: "Де Брюйне может сыграть с "Арсеналом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола развеял опасения насчет здоровья Кевина Де Брюйне и заявил, что полузащитник может сыграть против "Арсенала" в воскресенье.

Де Брюйне, как показалось, получил травму паховой области в матче Лиги Чемпионов против "Интера" в минувшую среду (0:0), будучи замененным в перерыве.



Таблоиды утверждали, что теперь Де Брюйне пропустит матч Премьер-Лиги против "Арсенала", однако Гвардиола уверяет, что 33-летний бельгиец имеет шансы выйти на поле "Этихад" через два дня.



"Он чувствует себя чуть лучше сегодня, но мы еще не провели свою тренировку, и нам нужно посмотреть. Он может принять участие", — приводит слова Гвардиолы The Independent.