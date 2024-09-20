Мареска не знает, когда вернется Джеймс

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что не знает, когда его капитан Рис Джеймс вернется в строй.

Джеймс еще не сыграл ни минуты в новом сезоне, и недавно появилась информация, что восстановление 24-летнего англичанина идет медленнее, нежели надеялся медицинский штаб "Челси".



Коснувшись этой темы на своей пресс-конференции в пятницу, Мареска подтвердил, что рассчитывать на скорое возвращение Джеймса не приходится.



"Как и в случае с любой травмой, самое важное для него — вылечиться на 100 процентов перед возвращением. Рис все еще отсутствует".



"В данный момент мы не имеем представления, когда он вернется. Надеемся, мы сможем найти правильное решение и поставить его на ноги как можно скорее", — цитирует Мареску Evening Standard.



Также Мареска подтвердил, что защитник Мало Гюсто, пропустивший выезд к "Борнмуту" из-за повреждения бедра, не успевает восстановиться к дерби против "Вест Хэма".