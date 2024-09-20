Мерфи: "Вилла лучше готова к Лиге Чемпионов, нежели был "Ньюкасл"

Бывший полузащитник сборной Англии Данни Мерфи заявил, что "Астон Вилла" лучше готова к выступлению в Лиге Чемпионов, нежели "Ньюкасл" в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне "Ньюкасл" столкнулся с суровой реальностью в Лиге Чемпионов, заняв последнее место в так называемой "Группе смерти", куда также попали ПСЖ, дортмундская "Боруссия" и "Милан".



По мнению Мерфи, шансы "Виллы" на успех выше. Этому способствуют летние трансферы бирмингемского клуба, стартовавшего в Лиге Чемпионов с победы 0:3 над "Янг Бойз", и новый формат турнира.



"Они лучше готовы, потому что у них глубже состав. Они потратили больше денег в трансферное окно на подготовку к этому сезону, нежели потратил "Ньюкасл", когда готовился к своему".



"Новый формат поможет им больше, нежели в случае с "Ньюкаслом". "Ньюкаслу" отчаянно не повезло. Они попали в ужасную группу. При старом формате такое было возможно".



"При новом формате тебе по-прежнему может слегка не повезти с жеребьевкой, но у тебя обязательно будут матчи, которые ты можешь выиграть", — сообщил Мерфи talkSPORT.