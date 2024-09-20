Пети: "Игроки "Юнайтед" прячутся позади Тен Хага"

Бывший полузащитник "Челси" и "Арсенала" Эмманюэль Пети выступил в защиту главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.

Благодаря победам над "Саутгемптоном" в Премьер-Лиге и "Барнсли" в Кубке Лиги с общим счетом 10:0 Тен Хагу удалось смягчить критику, которой он был подвергнут после невыразительного начала нового сезона.



Пети находит критику в адрес Тен Хага несправедливой и считает, что за действия на футбольном поле прежде всего должны отвечать сами игроки.



"Я не согласен со всей этой критикой вокруг Эрика Тен Хага. Это так сложно для клуба, когда вы продолжаете менять тренеров так часто, как это делает "Манчестер Юнайтед". Вообще, я смотрю на игроков и думаю, что они прячутся позади него".



"Мне это не нравится. Это по-настоящему породистые игроки и вместо того, чтобы выйти на передний план и делать работу на команду, они прячутся позади него. Так жаль наблюдать, в каком состоянии находится клуб. Премьер-Лиге нужно, чтобы "Манчестер Юнайтед" вернулся в свое лучшее состояние, и это начинается с игроков".



"Да, тренер ответственен за многие вещи, как и руководство за правильные трансферы, но в конце концов именно на игроках лежит ответственность за то, что происходит на футбольном поле, и они уже продолжительное время недостаточно хороши", — цитирует Пети Daily Mirror.