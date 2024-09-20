Алиссон рискует пропустить матч с "Борнмутом"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что голкипер Алиссон рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу из-за мышечной травмы.

Алиссон целиком сыграл все пять первых матчей "Ливерпуля" в новом сезоне, включая победу 1:3 над "Миланом" в минувший вторник.



Однако как раз против "Милана" в Лиге Чемпионов 31-летний бразилец усугубил состояние одной из своих мышц и теперь может не выйти на поле "Энфилда" в субботу.



"Все еще под вопросом, сможет ли Алиссон провести тренировку сегодня. Если он не сможет, то, наверное, и не сыграет, но нам нужно подождать и посмотреть".



"У него небольшие проблемы с одной из мышц, и мы выясняем, матч завтра — это слишком рано для него или нет".



"Изначально небольшая проблема возникла у него перед матчем против "Милана", но после "Милана" дискомфорт усилился, и нам нужно посмотреть, готов он, или нам нужно подождать еще несколько дней", — цитирует Слота talkSPORT.