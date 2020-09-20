Александер-Арнольд сделал предложение о покупке "Нанта"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сделал предложение в 84 миллиона фунтов о покупке французского "Нанта".

25-летний Александер-Арнольд имеет давний интерес к инвестициям в спорт, являясь миноритарным акционером команды Alpine из "Формулы-1".

Теперь Трент — вместе со своим отцом Майклом, управляющим инвестиционным фондом сына — решил вложиться в футбольный клуб.

Если верить L'Equipe, Александер-Арнольд предложил 100 млн. евро (84 млн. фунтов) за "Нант". Трент готов сразу заплатить 80 млн. евро (67 млн. фунтов), остальную сумму предусмотрев в виде кредита и бонусов.

Утверждается, что выдвижению предложения предшествовала личная встреча Майкла и текущего владельца "Нанта" Вальдемара Кита в Лондоне.

Добавим, "Нант" набрал семь очков в четырех первых матчах нового сезона и сейчас занимает пятое место в Лиге 1.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Нант

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 699

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Последние комментарии:




  1. superperez101 20.09.2024 12:38 # superperez101
    это вам не мудрики с антони
    или чуквуэмеки всякие

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  2. dexter 20.09.2024 12:31 # dexter
    Король!

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  3. gidro-met 20.09.2024 12:20 # gidro-met
    АПЛ съела футбол

    Теперь даже пацан левый защ
    Футбольные клубы Франции покупает

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  4. gameboy 20.09.2024 12:08 # gameboy
    Пиздец

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  5. electric 20.09.2024 12:01 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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