Александер-Арнольд сделал предложение о покупке "Нанта"
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сделал предложение в 84 миллиона фунтов о покупке французского "Нанта".
25-летний Александер-Арнольд имеет давний интерес к инвестициям в спорт, являясь миноритарным акционером команды Alpine из "Формулы-1".
Теперь Трент — вместе со своим отцом Майклом, управляющим инвестиционным фондом сына — решил вложиться в футбольный клуб.
Если верить L'Equipe, Александер-Арнольд предложил 100 млн. евро (84 млн. фунтов) за "Нант". Трент готов сразу заплатить 80 млн. евро (67 млн. фунтов), остальную сумму предусмотрев в виде кредита и бонусов.
Утверждается, что выдвижению предложения предшествовала личная встреча Майкла и текущего владельца "Нанта" Вальдемара Кита в Лондоне.
Добавим, "Нант" набрал семь очков в четырех первых матчах нового сезона и сейчас занимает пятое место в Лиге 1.
20.09.2024 12:00
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Последние комментарии:
это вам не мудрики с антони
или чуквуэмеки всякие
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Король!
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АПЛ съела футбол
Теперь даже пацан левый защ
Футбольные клубы Франции покупает
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Пиздец
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КНЯЗЬ!!!
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