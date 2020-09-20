Александер-Арнольд сделал предложение о покупке "Нанта"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сделал предложение в 84 миллиона фунтов о покупке французского "Нанта".

25-летний Александер-Арнольд имеет давний интерес к инвестициям в спорт, являясь миноритарным акционером команды Alpine из "Формулы-1".



Теперь Трент — вместе со своим отцом Майклом, управляющим инвестиционным фондом сына — решил вложиться в футбольный клуб.



Если верить L'Equipe, Александер-Арнольд предложил 100 млн. евро (84 млн. фунтов) за "Нант". Трент готов сразу заплатить 80 млн. евро (67 млн. фунтов), остальную сумму предусмотрев в виде кредита и бонусов.



Утверждается, что выдвижению предложения предшествовала личная встреча Майкла и текущего владельца "Нанта" Вальдемара Кита в Лондоне.



Добавим, "Нант" набрал семь очков в четырех первых матчах нового сезона и сейчас занимает пятое место в Лиге 1.