Райя рассказал, кто помог ему отразить пенальти против "Аталанты"

Голкипер "Арсенала" Давид Райя рассказал, что отразить пенальти против "Аталанты" ему помог тренер вратарей Иньяки Кана.

Отраженный Райей пенальти позволил "Арсеналу" начать свой путь в Лиге Чемпионов с очка, набранного в гостях у "Аталанты" (0:0).



По словам Райи, в эпизоде с 11-метровым он воспользовался задержкой игре из-за подключения VAR, получив ценный совет от Каны.



"Это лишь пенальти. Мне повезло, что я бросился в правильную сторону и отразил удар. Мне не повезло с отскоком мяча назад к игроку, но я быстро поднялся и отразил добивание".



"Я принял решение броситься в сторону, потому что арбитры долго решали, будет пенальти или нет, поэтому я пошел поговорить с тренером вратарей, чтобы лучше понять, что делать, а что — нет".



"Он очень мне помог во всех отношениях, так что это и его заслуга. Он делает свою работу наилучшим образом", — цитирует Райю The Independent.