Райс: "Райя вышел на следующий уровень"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс выступил с похвалой в адрес своего голкипера Давида Райи после матча Лиги Чемпионов против "Аталанты".

Райя стал главным героем безголевого матча в Бергамо накануне, в начале второго тайма отразив пенальти Матео Ретеги и его добивание головой.



Райс чувствует, что в этом сезоне Райя вышел на еще более высокий уровень, и неоценимую помощь 29-летнему испанцу оказывают центральные защитники "Арсенала" Вильям Салиба и Габриэль Магальэяс.



"Мы довольны очередным "клин-шитом". Я не могу перехвалить наших центральных защитников, а голкипер вышел на следующий уровень — он невероятен".



"Они провели матч правильный образом. Они любят обороняться. Это действительно хорошо, когда у тебя есть такая тройка, этот маленький треугольник, который обладает таким сильным желанием, как они".



"Давид так хладнокровен, и он ни капли не изменился. Даже когда он занял место Рамсдейла в составе, он не изменил свое поведение. А он был под огромным давлением".



"Он был нашим первым номером в прошлом сезоне. Разумеется, теперь он полноценный первый номер, и теперь насчет этого нет вопросов. Он очень сосредоточен".



"Он совершал ключевые сейвы уже в трех матчах этого сезона. Он все делает правильно, он ведет правильный образ жизни за пределами футбола, и он показывает это на поле", — сообщил Райс TNT Sports.