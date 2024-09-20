"Ньюкасл" предложит новый контракт Гордону

"Ньюкасл" начал переговоры с Энтони Гордоном о новом контракте, который сделает английского нападающего самым высокооплачиваемым игроком на "Сент-Джеймс Парк".

Минувшим летом "Ньюкаслу" удалось отразить интерес к Гордону со стороны "Ливерпуля", который пытался воспользоваться затруднениями "сорок" с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги. Также за ситуацией вокруг Энтони внимательно наблюдал "Арсенал".



По информации Daily Mail, сам Гордон был открыт к переходу в клуб из Лиги Чемпионов, поэтому теперь вопрос с долгосрочным будущим 23-летнего игрока сборной Англии является приоритетной задачей "Ньюкасла".



Сейчас самым высокооплачиваемым игроком в "Ньюкасле" является капитан Бруно Гимараэс, зарабатывая около 160,000 фунтов в неделю, но Гордону "сороки" готовы платить еще больше — около 9 миллионов фунтов в год.



"Ньюкасл" уже начал предварительные переговоры с Гордоном, но если из этого ничего не выйдет, "сороки" могут задуматься о продаже экс-вингера "Эвертона" следующим летом.