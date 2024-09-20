Гвардиола объяснил, как "Интеру" удалось сдержать Холанда

Эрлинг Холанд Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, каким образом "Интеру" удалось сдержать нападающего Эрлинга Холанда.

Холанд в великолепной форме начал новый сезон, забив девять голов в четырех первых матчах Премьер-Лиги, однако поединок Лиги Чемпионов против "Интера" во вторник Эрлинг провел неважно.

Холанд практически не имел возможностей отличиться, если не считать неточный удар головой в первом тайме, и после ничьей 0:0 Гвардиола объяснил, как "Интеру" это удалось.

"Вокруг него было шесть игроков. Шесть. Трое сзади, трое спереди. Так они выключили его из игры. Это усложнило бы жизнь любому игроку".

"Ачерби, Бастони были в пяти метрах позади него, Чалханоглу, Зелински — перед ним. Это тяжело".

"Мы пытались использовать пространство, и Гюндоган имел пару моментов, но "Интер" оказался сильнее нас физически".

"Нам требовалось подключать больше игроков вперед к Холанду. Я знал, что "Интер" будет обороняться таким образом", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.


Метки Гвардиола, Интер, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2024 08:00

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Последние комментарии:




  1. moroy13 20.09.2024 08:18 # moroy13
    хм, если он взял на себя 6 игроков, то чем занимались освободившиеся игроки МС?

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  2. hammersmith 20.09.2024 08:12 # hammersmith
    михайло шляпа усатая

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