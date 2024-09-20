"Юнайтед" собирается снести "Олд Траффорд" бульдозером
"Манчестер Юнайтед" отказался от своих планов по сохранению "Олд Траффорд" при строительстве нового стадиона.
Минувшим летом стало известно, что "Юнайтед" собирается построить новый стадион на 100,000 мест близ "Олд Траффорд", а "Олд Траффорд" в свою очередь будет реконструирован и уменьшен, после чего передан по нужды женской команды и академии.
Однако сейчас, утверждает Daily Mail, боссы "Юнайтед" осознали, что даже сниженная до 30,000 зрителей вместимость "Олд Траффорд" будет чрезмерной для женской команды.
Поэтому "Юнайтед" склоняется к тому, чтобы снести "Олд Траффорд" бульдозером под ноль, а для своих девушек построить новый стадион на 15,000 мест в другом месте.
Окончательное решение по ситуации со стадионом "Юнайтед" примет после того, как опросит 500,000 своих фанатов.
20.09.2024 07:00
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