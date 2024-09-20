Артета: "Два лучших сейва, что я только видел"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал подвиг своего голкипера Давида Райи в матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" двумя лучшими сейвами, что он когда-либо видел.

Во время выезда в Бергамо в рамках первого тура Лиги Чемпионов в четверг вечером "Арсенал" добыл одно очко, сыграв 0:0 против действующего победителя Лиги Европы.



Этот матч мог бы сложиться иначе, если бы "Аталанта" реализовала пенальти в начале второго тайма, однако Райя отразил и удар с 11-метровой отметки Матео Ретеги, и его добивание головой.



Артета не готов вступать в дискуссии о том, является ли Райя лучшим голкипером в мире, но при этом Микель признает, что за "Арсенал" Давид выступает выше всяких похвал.



"В том моменте я стал свидетелем, пожалуй, двух лучших сейвов, что я только видел в своей карьере".



"В прошлом году он уже был очень важен, но этот сезон он начал исключительным образом. Сегодня он оставил нас в игре, такова реальность".



"Я не знаю, является ли он лучшим в мире, но, бесспорно, за нас он выступает исключительным образом", — цитирует Артету Evening Standard.



