Райя спас для "Арсенала" ничью против "Аталанты"

Давид Райя Отраженный Давидом Райей пенальти позволил "Арсеналу" набрать одно очко в выездном матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" — 0:0.

Относительно дерби Северного Лондона в стартовый состав "канониров" вернулись Деклан Райс и получивший капитанскую повязку Габриэль Жезус, заменив Жоржиньо и Леандро Троссарда.

"Арсенал" лучше выглядел в начале матча, но свой первый голевой момент создал благодаря стандартному положению. Исполняя штрафной, Букайо Сака пробил низом, однако голкипер "Аталанты" вытащил мяч из угла ворот.

На 30-й минуте хозяева ответили своим голевым моментом, однако удар Шарля Де Кетеларе из пределов штрафной оказался неточным. В целом игра в первом тайме была достаточно осторожной, с небольшим перевесом гостей.

Второй тайм начался с того, что Томас Партей заплел ноги на краю своей штрафной Эдерсону, и после обращения к VAR рефери назначил пенальти. С 11-метровой отметке подошел Матео Ретеги, однако Давид Райя отразил и его удар, и его добивание головой.

В дальнейшем игра шла по-прежнему сценарию. "Арсенал" был осторожен, но при этом полностью контролировал ситуацию на поле, и "Аталанта" ничего не могла с этим поделать. Матч закончился без голов.

Известная своей атакующей игрой "Аталанта" совершенно не смогла развернуться. "Арсенал" почти ничего не позволил сопернику, если не считать пенальти. В целом "канониры" могут думать, что набрали одно очко, нежели два потеряли.

"Аталанта" (Италия) — "Арсенал" (Англия) — 0:0 (0:0)

"Аталанта": Карнасекки, Джимшити, Хин, Колашинац, Дзаппакоста (Белланова 70), Де Рон, Эдерсон, Руджери (Пашалич 89), Де Кетеларе (Куадрадо 60), Ретеги (Дзаньоло 70), Лукман (Самарджич 89).

"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Тимбер (Калафьори 73), Партей (Жоржиньо 58), Райс, Хаверц, Сака (Стерлинг 73), Мартинелли, Жезус (Троссард 58).

Предупреждение: Эдерсон.


Метки Арсенал, Аталанта, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2024 23:55

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  1. dexter 20.09.2024 00:43 # dexter
    А че это у пинсов так жепы погорели? Лузеркарси играетв ЕК или это фантасттика?)

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  2. bembo 20.09.2024 00:21 # bembo
    УРАААААААААААААА не пропустили от АТАЛАНТЫ РАЯ КАМОН КРАСИВО АВТОБУС КАМОН КРАСИВО

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  3. sellman 20.09.2024 00:18 # sellman
    0рси0 — 0 в евротурнирах

    любители сосать сосать не бросят

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  4. amirhan-gurazhev 20.09.2024 00:02 # amirhan-gurazhev
    современный футбол ахуенный, побольше бы таких матчей

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  5. brown-ale 20.09.2024 00:02 # brown-ale
    Они теперь всегда будут автобусом играть, пока Эдегор не вернется?

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  6. redwhitegun 20.09.2024 00:00 # redwhitegun
    Райа и Салиба принесли мне сегодня удовольствие от футбола. В атаке полная тоска. Без Кэпа вообще мяч разыграть не могут. Все верхом в борьбу, пиздец...

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  7. gameboy 19.09.2024 23:57 # gameboy
    Потная катка конечно, Атлетико моё почтение
    Стерлинга больше не выпускать нахуй

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