"Арсенал" надеется, что Эдегор вернется через два месяца

"Арсенал" надеется, что капитан Мартин Эдегор вернется на футбольное поле через два месяца.

В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Аталанты" главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что травма Эдегора оказалась серьезнее, нежели предполагали в клубе и сборной Норвегии, где Мартин ее и получил.



Артета отказался назвать какие-либо сроки по возвращению Эдегора в строй, лишь сказав, что в обозримом будущем 25-летний полузащитник не сыграет.



По информации Daily Mirror, в данный момент "Арсенал" ведет консультации с медицинскими специалистами, чтобы составить лучший план реабилитации для Эдегора, однако "канониры" надеются поставить Мартина на ноги через восемь недель.



Если этот предварительный прогноз сбудется, то Эдегор, учитывая международный перерыв в ноябре, сможет вернуться к выступлениям за "Арсенал" в домашнем матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" 23 ноября.



Потеря Эдегора обещает стать большой проблемой для команды Микеля Артеты, особенно в свете того, что Эмиль Смит-Роу и Фабиу Виейра, которые могли бы подстраховать Мартина, "Арсенал" покинули минувшим летом.