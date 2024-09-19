Тен Хаг подтвердил, что Маунт и Хейлунд готовы сыграть с "Пэлас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что полузащитник Мейсон Маунт и нападающий Расмус Хейлунд готовы сыграть против "Кристал Пэлас".

Напомним, Маунт сыграл только два первых матча в новом сезоне, получив травму задней поверхности бедра. Хейлунд же из-за аналогичного повреждения отсутствует с предсезонного периода.



Накануне стало известно, что оба игрока возобновили полноценные тренировки на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, и теперь Тен Хагу нужно решить, готовы ли Мейсон и Расмус выйти на поле "Селхерст Парк" с первых минут в субботу.



"Это очень хорошая новость, что они вернулись на тренировочное поле. Они вернулись к занятиям с командой".



"Нам нужно решить, достаточна ли их форма для выхода в стартовом составе, но очень приятно, что они выздоровели и вернулись в обойму. На этом отрезке нам предстоит провести так много матчей, поэтому мы очень рады".



"Нам нужно принять окончательное решение. Они провели пару тренировок. Нам нужно посмотреть, как они восстановятся, и завтра мы окончательно решим", — цитирует Тен Хага The Independent.