Де Брюйне не сыграет с "Арсеналом"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье, однако его травма не носит серьезного характера.
Де Брюйне получил травму паховой области перед самым перерывом матча Лиги Чемпионов против "Интера" накануне вечером (0:0). Кевину потребовалась медицинская помощь, и на второй тайм он уже не вышел.
Матч против "Интера" стал пятым подряд выходом Де Брюйне в старте за "Сити" в новом сезоне, и этой нагрузки оказалось чересчур для 33-летнего бельгийца.
По информации Daily Mirror, теперь Де Брюйне не сыграет против "Арсенала" в воскресенье — главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет избежать сценария, при которой Кевин может усугубить свое состояние.
19.09.2024 21:00
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