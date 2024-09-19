Де Брюйне не сыграет с "Арсеналом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье, однако его травма не носит серьезного характера.

Де Брюйне получил травму паховой области перед самым перерывом матча Лиги Чемпионов против "Интера" накануне вечером (0:0). Кевину потребовалась медицинская помощь, и на второй тайм он уже не вышел.



Матч против "Интера" стал пятым подряд выходом Де Брюйне в старте за "Сити" в новом сезоне, и этой нагрузки оказалось чересчур для 33-летнего бельгийца.



По информации Daily Mirror, теперь Де Брюйне не сыграет против "Арсенала" в воскресенье — главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет избежать сценария, при которой Кевин может усугубить свое состояние.