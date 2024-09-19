Гвардиола: "Арсенал" будет претендентом на титул много лет"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Арсенал" стал претендентом на титул Премьер-Лиги на многие годы.

Именно "Арсенал" был основным конкурентом "Сити" в чемпионской гонке Премьер-Лиги в двух предыдущих сезонах, оба раза упуская титул.



В преддверии воскресной битвы с "Арсеналом" Гвардиола отметил работу своего бывшего ассистента Микеля Артеты, ныне возглавляющего "канониров", а также дал прогноз насчет перспектив лондонцев в ближайшие годы.



"Что касается Микеля, то я не имею представления, как они собираются сыграть. Мне нужно будет почитать об этом и подстроиться. Но это еще одна невероятная команда, которая действительно хорошо обороняется, не дает соперникам создавать моменты, не пропускает голы. Они по-настоящему хороши во многих аспектах, они контролируют все".



"Они станут для нас крупнейшим вызовом. Они были претендентом на титул в последние два сезона и будут им много лет, потому что они создали молодую команду с глубоким составом. Так что это будет еще одно хорошее испытание, но сейчас только сентябрь. Мне нравится, как выглядит моя команда, и по многим вещам мы лучше, чем в прошлом, поэтому посмотрим, что случится в воскресенье", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.