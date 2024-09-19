Экс-игрок "Арсенала" арестован по подозрению в контрабанде наркотиков

Бывший нападающий "Арсенала" Джей Эммануэль-Томас был арестован полицией по подозрению в контрабанде партии наркотиков стоимостью 600,000 фунтов.

33-летний Эммануэль-Томас, ныне выступающий за "Гринрок Мортон" из второго шотландского дивизиона, был арестован у себя дома близ Глазго в среду утром, после чего доставлен в Карлайл на допрос.



Полиция подозревает, что Эммануэль-Томас пытался импортировать в Великобританию 60 килограмм марихуаны в двух чемоданах. Транспортировкой наркотика категории B занимались две женщины, летевшие бизнес-классом из Бангкока в Лондон с пересадкой в Дубае.



Обе женщины, одна из которых женщин состоит в отношениях с Джеем, также были арестованы.



Эммануэль-Томас, выступавший за сборную Англии на уровнях U-17 и U-19, категорически отрицает свою вину. В данный момент Джей остается за решеткой — в освобождении под залог ему было отказано судом, сообщает BBC.



Добавим, Эммануэль-Томас провел только пять матчей за "Арсенал". На клубном уровне Джей поиграл за целый ряд других английских клубов, включая "Ипсвич", КПР и "Блэкпул".