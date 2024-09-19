Артета: "Арсенал" движется к большим трофеям"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что его команда находится на правильном пути к тому, чтобы выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.
В двух предыдущих сезонах "Арсенал" претендовал на титул Премьер-Лиги, но оба раза оставался за спиной у "Манчестер Сити".
Помимо этого, в прошлом сезоне "Арсенал" достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов, и в преддверии выезда к итальянской "Аталанте" Артета заявил, что теперь его команда собирается продвинуться дальше на основных фронтах.
"Завоевание больших трофеев — это направление, в котором мы движемся, и я думаю, мы на правильном пути".
"Но чтобы завоевать эти трофеи, нужно уделить внимание маленьким деталям. Со многими деталями у нас уже порядок, и мы должны поправить остальное".
"Этим мы и занимаемся, и я надеюсь, у нас получится", — сообщил Артета Sky Sports.
19.09.2024 18:00
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к огромным прям, ага
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