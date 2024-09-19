Гвардиола: "Италия? Я люблю английский футбол"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не представляет себя в Италии, потому что слишком любит английский футбол.

Накануне подопечные Гвардиолы стартовали в Лиге Чемпионов, сыграв дома с "Интером" вничью 0:0.



Пользуясь случаем, журналисты спросили Гвардиолу, хотел бы он попробовать себя в Италии, где Хосепу доводилось выступать в качестве игрока. Однако наставник "Сити" ясно обозначил свои предпочтения.



"Я люблю Италию, но я по-настоящему наслаждаюсь пребыванием здесь. Я люблю английский футбол. Он великолепен, я по-настоящему наслаждаюсь им. Здесь тебя оставляют в покое, чтобы делать свою работу. Такого больше нигде нет. И это замечательный клуб. Мне очень хорошо здесь. Я рад быть здесь", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.