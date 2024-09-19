Гвардиола: "Италия? Я люблю английский футбол"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не представляет себя в Италии, потому что слишком любит английский футбол.
Накануне подопечные Гвардиолы стартовали в Лиге Чемпионов, сыграв дома с "Интером" вничью 0:0.
Пользуясь случаем, журналисты спросили Гвардиолу, хотел бы он попробовать себя в Италии, где Хосепу доводилось выступать в качестве игрока. Однако наставник "Сити" ясно обозначил свои предпочтения.
"Я люблю Италию, но я по-настоящему наслаждаюсь пребыванием здесь. Я люблю английский футбол. Он великолепен, я по-настоящему наслаждаюсь им. Здесь тебя оставляют в покое, чтобы делать свою работу. Такого больше нигде нет. И это замечательный клуб. Мне очень хорошо здесь. Я рад быть здесь", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
19.09.2024 17:00
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