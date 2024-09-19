"Сити" может быть исключен из всех соревнований

Манчестер Сити "Манчестер Сити" может быть исключен из всех соревнований, если Премьер-Лиге удастся доказать вину "горожан" в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.

В минувший понедельник независимая комиссия приступила к слушаниям по громкому делу насчет выдвинутых Премьер-Лигой обвинений в адрес "Сити".

С самого начала было ясно, что "Сити" может грозить исключение из Премьер-Лиги, если вина клуба с "Этихад" будет доказана, однако The Telegraph стало известно, что проблемы у "горожан" могут возникнуть и в других соревнованиях.

Утверждается, что "Сити" также может быть отстранен от участия в Кубке Англии, Кубке Лиги, Лиге Чемпионов и на клубном Чемпионате Мира. Соответствующая возможность прописана в правилах.

Добавим, слушания по этому делу продлятся около двух месяцев, а оглашение вердикта ожидается в начале 2025 года.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. farot 19.09.2024 16:37 # farot
    это в каких правилах это описаны, которые затрагивают английские турниру, Лигу Чепионов под эгидой УЕФА и ЧМ под эгидой ФИФА?

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  2. babsez 19.09.2024 16:16 # babsez
    Середняк челси, набуханный сворованными деньгами у россиян тоже стоит пустить под аудит и расформировать. Практически клуб-банкрот скупал всё по тройной цене. Стадион отдать фулхэму, как тренировочную базу, восстановить историческую справедливость, а игроков в бельгийскую лигу, чтобы реабилитировать немного общий уровень АПЛ. Фанатов этого недоклуба на принудительное лечение.

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  3. gary47 19.09.2024 16:01 # gary47
    Если виновны, то пусть отдают старые титулы. Там две наши чашки, чашка и МЮ и наверное еще кто-то пострадал.

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