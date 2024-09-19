"Манчестер Сити" может быть исключен из всех соревнований, если Премьер-Лиге удастся доказать вину "горожан" в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.

В минувший понедельник независимая комиссия приступила к слушаниям по громкому делу насчет выдвинутых Премьер-Лигой обвинений в адрес "Сити".



С самого начала было ясно, что "Сити" может грозить исключение из Премьер-Лиги, если вина клуба с "Этихад" будет доказана, однако The Telegraph стало известно, что проблемы у "горожан" могут возникнуть и в других соревнованиях.



Утверждается, что "Сити" также может быть отстранен от участия в Кубке Англии, Кубке Лиги, Лиге Чемпионов и на клубном Чемпионате Мира. Соответствующая возможность прописана в правилах.



Добавим, слушания по этому делу продлятся около двух месяцев, а оглашение вердикта ожидается в начале 2025 года.