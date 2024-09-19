"Сити" может быть исключен из всех соревнований
"Манчестер Сити" может быть исключен из всех соревнований, если Премьер-Лиге удастся доказать вину "горожан" в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.
В минувший понедельник независимая комиссия приступила к слушаниям по громкому делу насчет выдвинутых Премьер-Лигой обвинений в адрес "Сити".
С самого начала было ясно, что "Сити" может грозить исключение из Премьер-Лиги, если вина клуба с "Этихад" будет доказана, однако The Telegraph стало известно, что проблемы у "горожан" могут возникнуть и в других соревнованиях.
Утверждается, что "Сити" также может быть отстранен от участия в Кубке Англии, Кубке Лиги, Лиге Чемпионов и на клубном Чемпионате Мира. Соответствующая возможность прописана в правилах.
Добавим, слушания по этому делу продлятся около двух месяцев, а оглашение вердикта ожидается в начале 2025 года.
19.09.2024 16:00
Просмотров: 933
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
это в каких правилах это описаны, которые затрагивают английские турниру, Лигу Чепионов под эгидой УЕФА и ЧМ под эгидой ФИФА?
(ответить)
Середняк челси, набуханный сворованными деньгами у россиян тоже стоит пустить под аудит и расформировать. Практически клуб-банкрот скупал всё по тройной цене. Стадион отдать фулхэму, как тренировочную базу, восстановить историческую справедливость, а игроков в бельгийскую лигу, чтобы реабилитировать немного общий уровень АПЛ. Фанатов этого недоклуба на принудительное лечение.
(ответить)
Если виновны, то пусть отдают старые титулы. Там две наши чашки, чашка и МЮ и наверное еще кто-то пострадал.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий