Каррагер раскритиковал клубный Чемпионат Мира

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал новый формат клубного Чемпионата Мира.

Следующим летом ФИФА впервые проведет клубный Чемпионат Мира по новому формату. На турнир, который принимают США, приглашения 32 клуба, включая "Манчестер Сити" и "Челси".



Только на этой неделе полузащитник "Сити" Родри пожаловался на чрезмерную плотность футбольного календаря и заявил, что элитные игроки близки к забастовке. И Каррагер соглашается с "горожанином".



"Долгое время футбол состоял из внутреннего чемпионата, еврокубков, а также все мы знали, что каждые два года проводится международный турнир. Думаю, большинство людей это устраивало".



"Проблема возникает, когда вы начинаете создавать новые соревнования только ради денег".



"Предполагается, что клубный Чемпионат Мира ФИФА соберет вместе лучшие команды в мире. Но никто не хочет играть в этом турнире. Никто не испытывает восторга начнет него. Нельзя организовывать этот турнир и говорить лучшим игрокам: "Вы будете отдыхать летом только один раз каждые четыре года".



"Это невозможно. С лучшими игроками в мире обращаются как со скотом. Но это также на совести клубов, за которые они играют и которые позволяют этому происходить".



"Для них это очередное соревнование, чтобы поднять денег. Единственный способ остановить это заключается в том, чтобы Родри и другие большие игроки выступили вместе и сказали "хватит", — сообщил Каррагер в эфире CBS.