Ширер считает оборону "Арсенала" лучшей в Премьер-Лиге
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что "Арсенал" превосходит "Манчестер Сити" по силе оборонительной линии.
В минувший уикенд "Арсенал" отпраздновал победу 0:1 в дерби против "Тоттенхэма", без особых проблем отстояв свое преимущество после гола Габриэля на 64-й минуте.
В своем следующем матче Премьер-Лиги "Арсенал" отправится к "Сити", от которого отстает на два очка, и Ширер убежден, что оборона может стать ключом к успеху "канониров" на "Этихад".
"Думаю, как только "Арсенал" повел 1:0, вам будет уже сложно отыграться, потому что они обладают лучшей четверкой обороны в Премьер-Лиге, и я говорю это без тени сомнения".
"Они почти ничего не позволяют создать своему соперника. "Тоттенхэм" просто пытался с надеждой забрасывать мяч в штрафную, однако "Арсенал" легко с этим справлялся. "Арсенал" заслужил три очка, при этом не сыграв особенно хорошо, что должно быть хорошим признаком", — сообщил Ширер в подкасте Rest is Football.
19.09.2024 14:00
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Далбень. В 25 лет нужно уходить на повышение , тут ещё ЛФК приглашал к себе , там летом неразбериха была , кто будет играть третьего полузащитника рядом с Собо и Маком , а этот тормоз не стал зону кризисную команду, в которой уже добился максимума. Может и правильно , что не срослось с Мартином. Найдут кого получше, например , Бареллу.
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