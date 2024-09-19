Ширер считает оборону "Арсенала" лучшей в Премьер-Лиге

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что "Арсенал" превосходит "Манчестер Сити" по силе оборонительной линии.

В минувший уикенд "Арсенал" отпраздновал победу 0:1 в дерби против "Тоттенхэма", без особых проблем отстояв свое преимущество после гола Габриэля на 64-й минуте.



В своем следующем матче Премьер-Лиги "Арсенал" отправится к "Сити", от которого отстает на два очка, и Ширер убежден, что оборона может стать ключом к успеху "канониров" на "Этихад".



"Думаю, как только "Арсенал" повел 1:0, вам будет уже сложно отыграться, потому что они обладают лучшей четверкой обороны в Премьер-Лиге, и я говорю это без тени сомнения".



"Они почти ничего не позволяют создать своему соперника. "Тоттенхэм" просто пытался с надеждой забрасывать мяч в штрафную, однако "Арсенал" легко с этим справлялся. "Арсенал" заслужил три очка, при этом не сыграв особенно хорошо, что должно быть хорошим признаком", — сообщил Ширер в подкасте Rest is Football.