"Ливерпуль" ожидает, что Салах уйдет в конце сезона

Мохамед Салах Боссы "Ливерпуля" ожидают, что нападающий Мохамед Салах покинет клуб свободным агентом в конце этого сезона.

После победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в начале сентября Салах признался, что "Ливерпуль" не обращался к нему насчет нового контракта.

TEAMtalk может подтвердить, что с тех пор сторонам удалось обсудить будущее, однако на данной стадии продление сотрудничества маловероятно, хотя и не может быть исключено.

Скорее всего, этот сезон станет последним для Салаха в "Ливерпуле". Боссы мерсисайдского клуба ожидают, что затем 32-летний египтянин отправится в Саудовскую Аравию.

Заполучить Салаха по-прежнему хочет "Аль-Иттихад", который всего лишь год назад предлагал за Салаха 150 миллионов фунтов.


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2024 12:00

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  1. halamadrid94 19.09.2024 13:23 # halamadrid94
    Может в Испании или покатать еще пару сезонов. Если арабы не выманят лямом в неделю.

    (ответить)

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