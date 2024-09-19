"Ливерпуль" ожидает, что Салах уйдет в конце сезона

Боссы "Ливерпуля" ожидают, что нападающий Мохамед Салах покинет клуб свободным агентом в конце этого сезона.

После победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в начале сентября Салах признался, что "Ливерпуль" не обращался к нему насчет нового контракта.



TEAMtalk может подтвердить, что с тех пор сторонам удалось обсудить будущее, однако на данной стадии продление сотрудничества маловероятно, хотя и не может быть исключено.



Скорее всего, этот сезон станет последним для Салаха в "Ливерпуле". Боссы мерсисайдского клуба ожидают, что затем 32-летний египтянин отправится в Саудовскую Аравию.



Заполучить Салаха по-прежнему хочет "Аль-Иттихад", который всего лишь год назад предлагал за Салаха 150 миллионов фунтов.