"Челси" готов избавиться от Мудрика в январе

Михаил Мудрик "Челси" готов избавиться от вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно.

В январе 2023 "Челси" опередил "Арсенал" в борьбе за Мудрика, заплатив "Шахтеру" 88.5 млн. фунтов, однако Михаил до сих пор не адаптировался к английскому футболу.

Новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска делает ставку на других вингеров, включая Нони Мадуэке, и TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что это может обернуться отъездом Мудрика со "Стэмфорд Бридж" в зимнее окно.

Мудрик решительно настроен отправиться куда-нибудь, где сможет играть регулярно, а "Челси" открыт к расставанию с Михаилом. Осведомленный источник называет уход 23-летнего украинца в январе "очень вероятным".

Несмотря на печальную ситуацию Мудрика в "Челси", к Михаилу существует высокий интерес — как из Премьер-Лиги, так и из Европы. Одним из претендентов на игрока называется "Марсель" Роберто Де Дзерби.


Метки Мудрик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 19.09.2024 11:40 # wengerrrro
    можно кстати взять его если пенсы отдадут бесплатно + будут платить половину зп, матчей много

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  2. gameboy 19.09.2024 11:27 # gameboy
    Он же хохол, как вы от него избавитесь)))

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