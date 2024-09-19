"Челси" готов избавиться от Мудрика в январе

"Челси" готов избавиться от вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно.

В январе 2023 "Челси" опередил "Арсенал" в борьбе за Мудрика, заплатив "Шахтеру" 88.5 млн. фунтов, однако Михаил до сих пор не адаптировался к английскому футболу.



Новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска делает ставку на других вингеров, включая Нони Мадуэке, и TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что это может обернуться отъездом Мудрика со "Стэмфорд Бридж" в зимнее окно.



Мудрик решительно настроен отправиться куда-нибудь, где сможет играть регулярно, а "Челси" открыт к расставанию с Михаилом. Осведомленный источник называет уход 23-летнего украинца в январе "очень вероятным".



Несмотря на печальную ситуацию Мудрика в "Челси", к Михаилу существует высокий интерес — как из Премьер-Лиги, так и из Европы. Одним из претендентов на игрока называется "Марсель" Роберто Де Дзерби.