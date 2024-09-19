Анонс матча "Аталанта" — "Арсенал"

"Арсенал" возьмет старт в Лиге Чемпионов с выезда в Бергамо к "Аталанте".

В прошлом сезоне "Арсенал" вернулся в Лигу Чемпионов после нескольких лет перерыва и сразу достиг 1/4 финала. Однако в Европе "канонирам" не хватало той крепости обороны, как они демонстрируют в Премьер-Лиге.



"Арсенал" очень достойно начал новый сезон, набрав 10 очков из 12 возможных. В Премьер-Лиге "канониры" уступают лишь "Манчестер Сити", к которому отправятся в ближайшее воскресенье.



"Арсенал" подходит к этому матчу в хорошем настроении, одержав победу 0:1 в дерби Северного Лондона над "Тоттенхэмом", тогда как "Аталанта" в минувший уикенд одолела "Фиорентину" со счетом 3:2.



"Аталанта" является действующим победителем Лиги Европы, в финале которой команда Джан Пьеро Гасперини разгромила "Байер" со счетом 3:0.



- Прежде "Аталанта" еще не встречалась с "Арсеналом", который станет для нее пятым соперником из Англии в еврокубках после "Эвертона" (2 победы), "Манчестер Сити" (1 ничья, 1 поражение), "Ливерпуля" (2 победы, 2 поражения) и "Манчестер Юнайтед" (1 ничья, 1 поражение).



- "Арсенал" проиграл все три последних выездных матча Лиги Чемпионов в Италии, однако крайний из них датируется 2013 годом. Эти три поражения случились против "Ромы" (1:0), "Милана" (4:0) и "Наполи" (2:0).



- В каждом из четырех последних матчей "Аталанты" в Лиге Чемпионов обе команды забивали по два гола или более (2 ничьи, 2 поражения).



- Все шесть своих предыдущих кампаний в еврокубках (5 в Лиге Европе и 1 в Лиге Чемпионов) "Арсенал" начинал с победы.



- Возглавляющий "Аталанту" Гасперини выиграл лишь 48% из 50 своих матчей в еврокубках (24 победы, 14 ничьих, 12 поражений).



- В 23 матчах "Аталанты" в Лиге Чемпионов в среднем забивалось по 3.6 гола — среди команд с 20+ играми в соревновании только у "Виктории" этот показатель выше (3.8).



- Вингер "Арсенала" Букайо Сака поучаствовал в восьми голах в девяти матчах "Арсенала" в прошлом сезоне Лиги Чемпионов (4 гола + 4 "ассиста").



- Вингер "Арсенала" Рахим Стерлинг может стать первым в истории Лиги Чемпионов игроком, сыгравшим за четыре различных английских клуба в этом соревновании.



На своей пресс-конференции перед этим матчем главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что в обозримом будущем его команда будет обходиться без своего капитана Мартина Эдегора, который получил травму лодыжки в сборной Норвегии. Также отсутствуют Киран Тирни, Такехиро Томиясу и Александр Зинченко.



Лига Чемпионов. 1-й тур

"Аталанта" (Италия) — "Арсенал" (Англия)

Бергамо. Стадион "Гевисс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз