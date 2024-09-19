"Ньюкасл" собирается купить голкипера в январе

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет приобрести голкипера в зимнее трансферное окно.

"Ньюкасл" очень странно провел летнее окно. Пожалев денег на свою цель номер один в лице защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи, "сороки" заплатили "Ноттингем Форест" аж 20 миллионов фунтов за голкипера Одиссеаса Влаходимоса, который в новом сезоне пока даже не попадал в число запасных.



При этом первым номером "Ньюкасла" остается Ник Поуп, а также у Хау есть на последнем рубеже Мартин Дубравка, Джон Радди и Марк Гиллеспи.



Несмотря на это, Хау не чувствует себя комфортно при выборе голкипера на второстепенные матчи вроде Кубка Лиги, вдобавок боссов "Ньюкасла" беспокоит отсутствие долгосрочной замены для Поупа в качестве первого номера.



Как сообщает The Chronicle, "Ньюкасл" уже ищет потенциального преемника для 32-летнего Поупа, которого сватают к его бывшему наставнику по "Бернли" Шону Дайчу в "Ньюкасл".



Одной из целей "Ньюкасла" на январь называется Джеймс Траффорд из "Бернли", однако "бордовые" захотят сделать прибыль относительно тех 19 млн. фунтов, которые они сами заплатили за игрока "Манчестер Сити" в прошлом году.



Источник добавляет, что у Хау будет около 70 млн. фунтов на укрепление состава своей команды в январе.