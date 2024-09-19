Жоржиньо призвал "Арсенал" выучить свои уроки в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заявил, что его команда должна извлечь урок из прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов.

В прошлом сезоне "Арсенал" достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов, но, несмотря на свою отличную выездную форму в Премьер-Лиге, одержал лишь одну победу в гостях в Европе.



В плей-офф "Арсенал" потерпел поражения в гостях "Порту" и "Баварии", и Жоржиньо хочет, чтобы это стало уроком для "канониров", которые начинают свой путь в новом розыгрыше Лиги Чемпионов с выезда к "Аталанте".



"Лига Чемпионов — это другое, и нам нужно чуть больше научиться выступлению здесь. Мы становимся лучше с каждым днем. Это будет первый матч нового розыгрыша Лиги Чемпионов".



"Мы много трудимся и стараемся прибавить с каждым днем. Нам нужно выучить уроки, которые мы получили в прошлом сезоне. Посмотрим, как мы сделали это, потому что это первый матч, и впереди длинный путь. Нам нужно быть готовыми к завтра, и это будет действительно тяжелый матч для старта".



"Я не думаю, что дело было в давлении. В матчах Премьер-Лиги мы тоже находились под давлением. Думаю, дело в том, чтобы сыграть больше матчей вместе и лучше изучить Лигу Чемпионов".



"Для многих игроков то был первый раз, когда они выступали в Лиге Чемпионов, и ты учишься на своем опыте", — цитирует Жоржиньо Daily Mirror.