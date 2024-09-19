"Арсенал" может продать Томиясу в январе

"Арсенал" может продать в январе защитника Такехиро Томиясу, к которому существует интерес со стороны трех итальянских клубов.

Томиясу выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Болоньи" в 2021 году, однако по причине травм Такехиро никак не удается заиграть на стабильно высоком уровне.



Минувшим летом "Арсенал" снова обратился к "Болонье", купив Риккардо Калафьори за 42 миллиона фунтов, вдобавок вернулся в строй Юрриен Тимбер, от чего Томиясу стало еще сложнее проходить в стартовый состав.



Впрочем, пока 25-летний японец еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, что связано с травмой колена.



Как сообщает The Sun, главный тренер "Арсенала" Микель Артета задумывается о том, чтобы продать Томиясу в январе, благо к Такехиро существует серьезный интерес из Италии.



Оцениваемый в 25 миллионов фунтов Томиясу называется целью номер один "Интера" на зимнее окно, а также Такехиро хотят "Наполи" и "Ювентус".