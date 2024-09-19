Гвардиола высказался насчет игры с "Интером" и травмы Де Брюйне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался насчет ничейного результата матча Лиги Чемпионов против "Интера" и травмы своего полузащитника Кевина Де Брюйне.

Накануне в переигровке финала Лиги Чемпионов 2023 года была зафиксирована ничья 0:0, причем "Интер" показал себя крайне неудобным соперником, надежно обороняясь и регулярно огрызаясь.



Однако Гвардиола вполне доволен показанной игрой, а насчет вынужденно замененного в перерыве Де Брюйне сказать пока ничего не может.



"Я пока не разговаривал с докторами. Я не знаю, будет ли он доступен в воскресенье. Завтра у меня будет больше информации".



"Мы сыграли так хорошо, и я люблю свою команду. У нас великолепная команда. Но "Интер" — это мастера обороны, а также они очень сильны при переходе из обороны в атаку".



"Я по-настоящему доволен показанной нами игрой. Это только начало сезона, так что эти игроки будут играть лучше", — цитирует Гвардиолу Daily Star.