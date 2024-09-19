"Тоттенхэм" едва не вылетел из Кубка Лиги, только в самой концовке перевернув игру и вырвав победу 1:2 против "Ковентри".

В первом тайме выездного матча против "Ковентри" из Чемпионшипа "Тоттенхэм" владел мячом 74% времени, но был привычно беззуб, совершив лишь пять касаний в чужой штрафной и ни разу не пробив.



В конце концов гости доигрались. На 63-й минуте хозяева провели быструю контратаку, и Брандон Томас-Асанте из центра штрафной замкнул прострел партнера с левого фланга — 1:0.



"Тоттенхэм" оказался на волоске от вылета, но на 88-й минуте "шпор" спас Джед Спенс, который совершил рывок в штрафную и, получив своевременную передачу от партнера, ткнул мяч в ворота — 1:1.



А уже в компенсированное время победу гостям принес Бреннан Джонсон, который получил разрезающий пас в штрафную и слегка подсек мяч перед голкипером — 1:2.



Помимо "Тоттенхэма", в 4-й раунд Кубка Лиги вышел и "Брайтон", одержавший победу 3:2 над "Вулверхэмптоном".



"Ковентри" — "Тоттенхэм" — 1:2 (0:0)



Голы: Томас-Асанте 63 —Спенс 88, Джонсон 90.



"Тоттенхэм": Форстер, Грей, Дрэгушин, Дэвис, Удоджи (Спенс 46), Бентанкур, Сарр, Бергвалл (Мэддисон 62), Одобер (Джонсон 18), Соланке (Сон 62), Вернер (Кулусевски 74).



"Брайтон" — "Вулверхэмптон" — 3:2 (1:2)



Голы: Балеба 14, Адингра 31, Кадиоглу 85 — Гедеш 44, Дойл 90.