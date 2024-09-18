"Юнайтед" опросит своих фанатов насчет стадиона

"Манчестер Юнайтед" опросит полмиллиона своих фанатов насчет стадиона "Олд Траффорд".

Как известно, новый акционер "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф хочет дать своему клубу стадион на 100,000 мест, который станет аналогом "Уэмбли" на северо-западе страны.



"Юнайтед" может реконструировать "Олд Траффорд", полностью снести свой действующий стадион и построить на его месте новый, а также построить новый стадион с сохранением действующего, и как раз третий вариант, оцениваемый в 2-2.5 млрд. фунтов, считается наиболее вероятным.



Как бы то ни было, перед тем, как принять решение, боссы "Юнайтед" решили выяснить, что о ситуации со стадионом думают фанаты клуба.



Как сообщает Daily Mirror, в пятницу "Юнайтед" сделает рассылку опросника по электронной почте для примерно 500,000 своих болельщиков, включая держателей сезонных абонементов и членов официального фан-клуба.