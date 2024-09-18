Маунт и Хейлунд возобновили тренировки

Полузащитник Мейсон Маунт и нападающий Расмус Хейлунд возобновили тренировки с партнерами по "Манчестер Юнайтед".

Маунт выходил в стартовом составе на оба первых матча "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, но против "Брайтона" был заменен уже в перерыве.



Та замена оказалась вынужденной, потому что 25-летний англичанин получил травму задней поверхности бедра.



С аналогичной травмой отсутствовал и Хейлунд. 21-летний норвежец еще не сыграл ни минуты, получив свое повреждение в предсезонном матче против "Арсенала".



Однако в среду, сообщает Sky Sports, Маунт и Хейлунд занимались на базе в Каррингтоне в общей группе, которая начинает подготовку к выездному матчу Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в субботу.