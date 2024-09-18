Артета подтвердил потерю Эдегора с травмой лодыжки

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его капитан Мартин Эдегор получил серьезную травму лодыжки.

Эдегор повредил свою левую лодыжку в матче за сборную Норвегии против Австрии на прошлой неделе, в результате пропустив победу "Арсенала" над "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге в минувшее воскресенье (0:1).



Артета не берется называть сроки восстановления 25-летнего полузащитника, но счет, вероятно, пойдет на недели.



"Последнее обследование показало, что он получил некоторое повреждение, особенно одной из связок лодыжки. Это довольно значительно, поэтому мы потеряли его на некоторое время. Нам будет его не хватать".



"Сроки? Надеюсь, не месяцы, но давайте посмотрим", — цитирует Артету talkSPORT.