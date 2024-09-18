"Ливерпуль" находится среди претендентов на Та

"Ливерпуль" находится среди клубов, проявляющих интерес к защитнику немецкого "Байера" Джонатану Та.

Та связывали с отъездом из Леверкузена еще минувшим летом. Джонатаном интересовались "Бавария" и "Барселона", но в итоге он остался в "Байере" на заключительный год по своему контракту.



Таким образом, уже с января 28-летний немец сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.



Возможность заполучить Та свободным агентом следующим летом — или в январе по сниженной цене — приглянулась "Ливерпулю", который до сих пор не восполнил потерю Жоэля Матипа и не продлил контракт с Виргилом Ван Дейком.



Если верить немецкому изданию Bild, за Та также следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси".