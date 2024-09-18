"Ливерпуль" находится среди претендентов на Та
"Ливерпуль" находится среди клубов, проявляющих интерес к защитнику немецкого "Байера" Джонатану Та.
Та связывали с отъездом из Леверкузена еще минувшим летом. Джонатаном интересовались "Бавария" и "Барселона", но в итоге он остался в "Байере" на заключительный год по своему контракту.
Таким образом, уже с января 28-летний немец сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.
Возможность заполучить Та свободным агентом следующим летом — или в январе по сниженной цене — приглянулась "Ливерпулю", который до сих пор не восполнил потерю Жоэля Матипа и не продлил контракт с Виргилом Ван Дейком.
Если верить немецкому изданию Bild, за Та также следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
18.09.2024 20:00
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