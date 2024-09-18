Галлахер чувствует себя "желанным и ценимым" в "Атлетико"

Бывший полузащитник "Челси" Конор Галлахер заявил, что чувствует себя "желанным и ценимым" в своем нынешнем клубе "Атлетико".

Галлахер был ключевым исполнителем "Челси" в прошлом сезоне, в большинстве матчей примеряя капитанскую повязку, однако летом новый главный тренер "синих" Энцо Мареска сказал Конору, что тот больше не рассматривается игроком стартового состава.



"Челси" явно подталкивал Галлахера к уходу из клуба, учитывая истекавший через год контракт. В итоге 24-летний англичанин был продан в "Атлетико" за 36 миллионов фунтов.



В Мадриде Галлахер оказался в гораздо более комфортной обстановке, однако Конор не держит зла на свой родной клуб.



"Я чувствую себя очень желанным и ценимым, что важно для любого футболиста. "Челси" — огромный футбольный клуб, один из крупнейших в мире, наравне с "Атлетико".



"Но я сделал этот захватывающий шаг, чтобы играть в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи. Это наделяет меня еще большей уверенностью и счастьем, позволяя играть в свою лучшую игру".



"Когда я оглядываюсь назад на свои воспоминания в "Челси", я чувствую большую гордость, и для меня было честью играть за этот клуб. Но настало время для перемен, и "Атлетико" — идеальный клуб, чтобы перейти к следующей главе в своей карьере. Я чувствую, что мне очень повезло быть в этом положении", — сообщил Галлахер The Athletic.