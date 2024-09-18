"Эвертон" сохраняет веру в Дайча

Шон Дайч Руководство "Эвертона" сохраняет веру в своего главного тренера Шона Дайча, несмотря на вылет из Кубка Лиги.

Накануне "Эвертон" сыграл с "Саутгемптоном" вничью 1:1 дома, но был бит в серии послематчевых пенальти.

Это только усугубило положение "ирисок", которые проиграли все четыре своих первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги с общим счетом 4:13.

Однако Sky Sports утверждает, что увольнение по-прежнему не грозит Дайчу. Мысли руководства "Эвертона" сосредоточены на смене собственника клуба, а не главного тренера.

Боссы "Эвертона" учитывает, что Дайчу приходится иметь дело с травмами ключевых игроков вроде Джаррада Брантуэйта и Шеймуса Коулмена.


Метки Дайч, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2024 18:00

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