Эриксен обещает играть в полную силу в этом сезоне

Полузащитник Кристиан Эриксен заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтд" Эрик Тен Хаг может рассчитывать на его полную самоотдачу в этом сезоне.

На протяжении минувшего лета не утихали слухи, связывающие Эриксена с уходом из "Юнайтед". Среди претендентов на Кристиана назывались "Аякс" и "Андерлехт".



В итоге 32-летний датчанин остался, но своего первого появления в стартовом составе "Юнайтед" в новом сезоне дождался только в минувший уикенд, когда "красные дьяволы" разгромили "Саутгемптон" со счетом 0:3.



А накануне Эриксен снова вышел с первых минут и помог "Юнайтед" сокрушить "Барнсли" в Кубке Лиги со счетом 7:0, оформив дубль.



Таким образом, с момента внедрения Эриксена в стартовый состав "Юнайтед" забил 10 голов и ни одного не пропустил, и Кристиан обещает продолжать стараться изо всех сил, несмотря на истекающий следующим летом контракт.



"Мне очень хорошо в "Манчестер Юнайтед". Если бы они сказали мне уйти, я бы ушел, но я не слышал этого".



"Я являюсь тем парнем, которому нравится быть там, где его семья освоилась, и одновременно там, где я могу приносить пользу и играть. Это всегда будет моей целью".



"Мои долгосрочные планы? У меня остается еще один год, поэтому мой фокус будет на том, чтобы отыграть этот год в полную силу, а затем посмотрим".



"Сложно спрашивать тренера в межсезонье, сколько минут я буду получать. Если он начнет обещать минуты игрокам, это будет длинный сезон! У нас не было такого разговора, я просто склонил голову, упорно тружусь и сосредоточен на каждом матче", — цитирует Эриксена The Independent.