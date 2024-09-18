Энди Кэрролл перебрался в четвертый французский дивизион
Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Энди Кэрролл теперь будет выступать в четвертом французском дивизионе.
Новый сезон 34-летний Кэрролл начинал в "Амьене", приняв участие во всех четырех первых матчах французской Лиги 2.
Однако затем Кэрролл решил опуститься на два уровня ниже и теперь будет представлять "Бордо", который был сослан в четвертый дивизион из-за своих финансовых проблем.
Кэрролл выступал за "Амьен" после своего перехода свободным агентом из "Рединга" в сентябре 2023. За этот год Энди забил четыре гола в 35 матчах.
За свою карьеру в Премьер-Лиге Кэрролл забил 54 гола в 248 матчах, поиграв, помимо "Ливерпуля", также за "Ньюкасл" и "Вест Хэм".
18.09.2024 16:00
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