Энди Кэрролл перебрался в четвертый французский дивизион

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Энди Кэрролл теперь будет выступать в четвертом французском дивизионе.

Новый сезон 34-летний Кэрролл начинал в "Амьене", приняв участие во всех четырех первых матчах французской Лиги 2.



Однако затем Кэрролл решил опуститься на два уровня ниже и теперь будет представлять "Бордо", который был сослан в четвертый дивизион из-за своих финансовых проблем.



Кэрролл выступал за "Амьен" после своего перехода свободным агентом из "Рединга" в сентябре 2023. За этот год Энди забил четыре гола в 35 матчах.



За свою карьеру в Премьер-Лиге Кэрролл забил 54 гола в 248 матчах, поиграв, помимо "Ливерпуля", также за "Ньюкасл" и "Вест Хэм".