Гвардиола удивлен, как много забивает Холанд в новом сезоне

Эрлинг Холанд Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что даже он удивлен результативностью своего нападающего Эрлинга Холанда в новом сезоне.

24-летний Холанд демонстрирует впечатляющую результативность после своего перехода в "Сити" из дортмундской "Боруссии" в 2022 году, но на старте нового сезона Эрлинг превзошел себя.

В четырех первых матчах Премьер-Лиги Холанд забил девять голов, включая два хет-трика, и ключом к столь удивительной форме Гвардиола считает полноценные летние каникулы норвежца.

"Удивлен ли я результативностью Холанда в этом сезоне? Да, немного. Я не ожидал, что он будет забивать по три, по два гола в каждом матче. Но в данный момент это происходит".

"Я знаю, что у него порядок с мастерством, но разница относительно прошлого сезона в том, что он чувствует себя хорошо и не имеет никаких проблем", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 371

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ivan-tns 18.09.2024 15:49 # ivan-tns
    Последний год по контракту Гвардиолы. Последний сезон, когда ситей что-то сможет выиграть. Санкции и штрафы скоро постучатся в заднюю дверь

    (ответить)

  2. arsenverim 18.09.2024 15:25 # arsenverim
    Нет Фодена, нет проблем

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: