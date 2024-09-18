Гвардиола удивлен, как много забивает Холанд в новом сезоне
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что даже он удивлен результативностью своего нападающего Эрлинга Холанда в новом сезоне.
24-летний Холанд демонстрирует впечатляющую результативность после своего перехода в "Сити" из дортмундской "Боруссии" в 2022 году, но на старте нового сезона Эрлинг превзошел себя.
В четырех первых матчах Премьер-Лиги Холанд забил девять голов, включая два хет-трика, и ключом к столь удивительной форме Гвардиола считает полноценные летние каникулы норвежца.
"Удивлен ли я результативностью Холанда в этом сезоне? Да, немного. Я не ожидал, что он будет забивать по три, по два гола в каждом матче. Но в данный момент это происходит".
"Я знаю, что у него порядок с мастерством, но разница относительно прошлого сезона в том, что он чувствует себя хорошо и не имеет никаких проблем", — цитирует Гвардиолу BBC.
18.09.2024 15:00
Просмотров: 371
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Последний год по контракту Гвардиолы. Последний сезон, когда ситей что-то сможет выиграть. Санкции и штрафы скоро постучатся в заднюю дверь
(ответить)
Нет Фодена, нет проблем
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий