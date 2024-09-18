Гвардиола удивлен, как много забивает Холанд в новом сезоне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что даже он удивлен результативностью своего нападающего Эрлинга Холанда в новом сезоне.

24-летний Холанд демонстрирует впечатляющую результативность после своего перехода в "Сити" из дортмундской "Боруссии" в 2022 году, но на старте нового сезона Эрлинг превзошел себя.



В четырех первых матчах Премьер-Лиги Холанд забил девять голов, включая два хет-трика, и ключом к столь удивительной форме Гвардиола считает полноценные летние каникулы норвежца.



"Удивлен ли я результативностью Холанда в этом сезоне? Да, немного. Я не ожидал, что он будет забивать по три, по два гола в каждом матче. Но в данный момент это происходит".



"Я знаю, что у него порядок с мастерством, но разница относительно прошлого сезона в том, что он чувствует себя хорошо и не имеет никаких проблем", — цитирует Гвардиолу BBC.