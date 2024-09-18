Постекоглу: "Я потерплю неудачу, если не выиграю трофей в этом сезоне"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что потерпит неудачу, если не сможет прервать 16-летнюю бестрофейную серию клуба в этом сезоне.

Постекоглу навлек себя огромный негатив, когда после поражения 0:1 от "Арсенала" в минувшее воскресенье заявил, что всегда выигрывает что-нибудь в своем втором сезоне в клубе.



Это заявление выглядит странным на фоне того, что "Тоттенхэм" набрал лишь четыре очка в четырех первых матчах нового сезона, однако Анге стоит на своем и готов к тому, что его работу будут оценивать по трофеям.



"Будет ли означать, что я потерпел неудачу, если "Тоттенхэм" не выиграет трофей в этом сезоне? Да. Я чувствую, что потерпел неудачу в прошлом году, потому что так уж я устроен".



"Думаю, я дал довольно ясно понять, каковы мои ожидания. Но неудача не значит, что я останавливаюсь. Из-за этого лишь сильнее разгорается ощущение: "Почему я не сделал этого?"



"Это заставляет меня идти вперед в этом году, и в этом году нам важно добиться прогресса. Так было всю мою карьеру, такова моя база. Поэтому я сижу здесь. Я бы не мог оказаться здесь по-другому".



"Ни в какой вселенной у меня не было бы шансов прибыть сюда из Австралии, отвечать на вопросы в одном из крупнейших клубов мира в лучшем соревновании мира, если бы я не обладал некоторой верой в себя. Верой, обеспеченной чем-либо существенным".



"Разве я что-нибудь преуменьшал за свое время здесь? Я готов к тому, чтобы меня снова судили по трофеям. Это было бы справедливо. Я никогда не отказывался от этого".



"Я рад, что меня судят в соответствии с этим стандартом, потому что таков мой стандарт. Это то, что я делал в прошлом, и я не хочу обесценивать это, потому что иначе я не смогу продолжить путь, которым иду. У меня нет проблем с людьми, которые используют трофеи мерилом успеха", — цитирует Постекоглу Daily Mail.